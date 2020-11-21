虎斑貓趁開門偷走　媽把握黃金24小時鉸剪大法尋　結局意想不到

當寵物走失時，主人必定焦急萬分。有人會選擇張貼尋貓告示，或發起人肉地毯式搜索，當黃金24小時步步逼近時，若果仍然音訊全無，可能就要相信民間各種奇怪「偏方」。 早前有貓主在社交群組表示，家中唐貓「Pocky」趁家人開門倒垃圾時偷走，令她非常擔心。她找了後樓梯，貼了尋貓告示，並詢問過鄰居、保安等等，都苦無消息。無計可施之下，主人採用民間偏方「鉸剪大法」及「砂盤大法」召喚貓貓回來！

Pocky現時接近一歲半，原本是流浪貓，大約兩個月時，被主人收編。（受訪者提供）

Pocky主人接受《香港01》訪問時表示，貓咪性格乖巧，但非常細膽，害怕陌生人。有一晚深夜，主人發現Pocky沒有入房睡覺：「我靜靜雞搵哂全屋，毫無發現，我以為牠第二日會出來，所以就先睡覺。」結果隔天早上，家人叫醒她告知Pocky不見了，細問之下，主人才知原來家人前一晚有開門倒垃圾，估計Pocky趁機偷走！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人找了後樓梯，又貼了尋貓告示，並詢問鄰居、保安、清潔工人等等，都苦無消息。她上網看到可以利用「剪刀尋貓大法」召喚貓貓回來，決定「死馬當活馬醫」，同時家人亦提議使用「砂盤大法」，雙管齊下找貓咪。

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成功找回Pocky之後，主人指：「終於鬆咗一口氣，我曾擔心Pocky不認得路回家，怕牠在外會被貓欺負，亦怕牠是因為喜歡流浪生活而離家出走，幸好牠現在回家了，我完全無想過鉸剪大法及砂盤大法真是有用。」現時主人每晚臨睡前，都必定會抱Pocky一起入房睡覺，避免同類事件再次發生。

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