拉布拉來犬｜看電視中途兩巨黑影遮擋　小生命回眸燦笑媽怒氣全消

看電視中途被狗狗遮擋視線，其實很是掃興。但如果是被這兩隻超萌可愛的黑狗狗擋着，你還忍心對牠們生氣嗎？ 這兩隻黑色的拉布拉來犬來自台灣，媽媽將這有趣的相片分享到「牛豬這一家」的Facebook粉專頁裏，沒料到網民的第一個反應是被這張照片嚇呆，並留言表示：「請問這是養了一隻台灣黑熊嗎？」

什麼叫虎背熊腰，這相片可以解答到你。（fb@牛豬這一家）

【點擊圖片放大看，究竟這兩團黑色背影的真面目是怎樣的】

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對於被兩隻可愛黑狗背影擋電視一事，網民似乎習以為常，紛紛留言表示「我可以」，如果擋電視的是牠們！「沒事的，只是黑色顯胖，我明白」、「不是狗狗太大，而是電視太小，都是電視的錯，快去買大一點的」、「終於明白什麼叫虎背熊腰」、「高的同學要往後排啊！別擋到同學」。

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無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

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點擊連結看全文：【狗保暖】柴犬霸住暖爐不肯走開 眼利網民揭原因：很溫柔的孩子

【台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。】

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