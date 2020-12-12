唐貓偷飲主人南瓜湯扮傻　眼利網民發現牠臉上留明顯「罪證」

這小傻瓜分明是等著人家來抓包！澳門飼主Zoe Sou家裡有隻超貪吃的天真白貓「咕咪」，這天媽媽將一碗南瓜湯放在桌上，沒想到她只是一下下不注意而已，毛孩就擅自跑去把整碗湯喝光光，而且嘴邊甚至還留下一大圈罪證沒擦乾淨，罪證確鑿的畫面讓媽媽看了超傻眼！

白貓「咕咪」偷喝南瓜湯後超可愛，飼主還有一隻狗狗「恩珠」，兩姊弟超萌！（點圖查看）👇👇👇

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「偷吃完又不擦嘴巴，把我的南瓜湯喝光了....」畫面中可以看到，咕咪擁有一身潔白毛髮，只有頭上、背部跟尾巴有部分黑色花紋，但這天牠的嘴邊卻染上一大圈黃色液體，乍看之下還以為這隻貓咪是本來就有口罩配色，直到媽媽仔細一看，才發現原來那是牠偷喝南瓜湯的證據，趁沒人時把整碗喝個精光卻還忘記擦嘴。

飼主將這幾張照片PO到臉書社團「有點毛毛的」後，網友看了也紛紛笑噴表示，「手好像也沾到，牠想過萬聖節哈」、「不仔細看，以為牠嘴巴的毛色是這樣欸」、「超像自然的毛色」、「哈哈原本以為是口罩貓，沒想到是偷喝南瓜湯的貓」、「懂喝啊」、「毛孩也知道南爪湯養生，養身一級棒。」、「要吸管啦」、「喝完還一臉號呆XDDDDD」、「媽咪你不懂，這是最新潮口罩」、「好像我們這一家的爸爸：落腮鬍的鬍渣」、「下次偷吃記得擦嘴」。

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