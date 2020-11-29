虐狗！？黑狗身上離奇繫4條牽繩　爸苦心解釋　獲網民點頭超肯定

只要狗狗高興，作為主人是甘願付出更多。 這隻可愛的小黑狗，牠曾經是浪浪，因此很怕人又警戒心強。幸好爸爸花盡心思去照顧，令牠慢慢放下戒心。繼早前成功訓練到會在指定地方如廁後，這次任務便是外出散步。但是網民留意到小黑狗背上都是牽繩，表示很擔心。不過，在爸爸解釋原因後，大家都秒明白到，原來每條牽繩都充滿了愛。

這隻叫發貴（先前取名是阿勇）的小黑狗，牠曾經是一隻浪浪，因此警戒心很強，也不喜歡親近人。但爸爸從來沒有放棄，一步一步的用愛慢慢去改變牠。從教導牠要在指定地方上廁所，到繫上牽繩上街去，走來的每一步都不容易。

有眼利的網民看到發貴身上竟然有多條牽繩，因此提出疑問。不過，在聽完爸爸的解釋後，網民都超被感動。原來每條牽繩背後，都是濃濃的愛意。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，發貴身上的多條牽繩，為何會被認定是愛的表現呢？】

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《香港01》透過Facebook訪問發貴的爸爸，他表示發貴在暫托家庭時取名阿勇，但來到他家後，親戚的小孩想叫牠做發貴，因此會慢慢改稱牠叫發貴。看着發貴每天的改變，爸爸也是很感動的。

（fb@發貴的戲劇狗生）

從一開始極怕人，不懂在適當地方上廁所，走到今天可以外出散步，發貴真的已很努力了。在未來的日子，爸爸表示希望發貴能打開心扉，與牠共創不同的美好回憶。要帶牠去坐車、坐電單車、幫牠洗澡、剪指甲，還要帶牠去看獸醫。希望發貴能慢慢接受，開心過每一天。

爸爸不要求發貴學會什麼特別的技能，只希望牠不要再兇家人，不要再隨地上廁所和亂咬東西，身體健康沒病痛，就是爸爸對發貴的最大心願。

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