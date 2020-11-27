正所謂：「人不可以貌相。」這句話不論套在人、還是動物身上都非常適用。 台灣有位狗主在4年前接到朋友的來電，指在寵物醫院遇到一隻流浪狗，由於牠又髒又醜又有嚴重的傷勢，所以沒有人想養牠，獸醫還想建議幫牠安樂死。 她聽完牠的遭遇，沒有在乎牠的長相，就直接決定領養牠。幸好，狗狗也不負所望，經過媽細心照顧4年後，後竟然變成一隻漂亮的貴婦狗了！

Candy當時看起來就是一隻甩毛的唐狗。（受訪者提供）

4年前，台灣網民阿May接到朋友來電，劈頭第一句就問她：「要不要養狗？」她接受《香港01》訪問時表示，當時朋友帶狗去看醫生，碰巧在醫院遇到這隻受傷的小狗，由於寵物醫院沒辦法再救牠、照顧牠，只能送去安樂死。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

阿May還沒有看過小狗的照片，不過聽完牠的身世後，她跟丈夫就知道非養牠不可，朋友把小狗帶給他們。「當時牠很害怕，一直發抖不敢出來，我們看到籠子裏全都有血跡，牠全身都傷痕累累，牠的腳上包著紗布，問朋友才知道腳斷掉，剛接回去而已......」原來牠是因為被車子撞到受傷，所以被路人送到寵物醫院。

她跟丈夫為狗狗取名為Candy，初次養狗並不知道要怎樣照顧牠，「我們問很多有養寵物的朋友、獸醫，才知道牠應該吃些什麼，要怎麼去照顧牠，其實我們把牠當成自己的小孩一樣。」在爸媽悉心照顧下，Candy慢慢蛻變成一隻漂亮的貴婦狗。

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很多人都羨慕阿May養到如此可愛的貴婦狗，但他們從不知道Candy是一隻被周遭的路人嫌棄，差一點就被人安樂死的流浪狗。Candy之所以長得那麼可愛，全靠他們夫婦盡心盡力地照顧。

「我們每天都一定會和Candy說話，不管去到任何地方，都一定會帶著牠。」阿May指出，從收養Candy開始到現在4年間，除了每年會跟丈夫出國5天外，剩下的360天不管是吃飯、睡覺，還是外出工作，都一定把牠帶在身邊，把牠當成孩子一樣照顧。

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