買10塊貓抓板全不喜歡　虎斑貓堅持做「葉問」媽崩潰：練詠春嗎？

有些東西，總是有種說不出的情感，過盡千帆皆不是，只對它情有獨鍾。 台灣有隻貓咪，便對某一款貓抓板情有獨鍾，縱然媽媽買了十多款新的回來，牠還是不理不睬，依舊走到已殘破的貓抓板前，繼續牠的雕刻藝術。當網民看到同款全新貓抓板後，不禁衝口而出：「你家貓咪是練詠春的嗎？」

這隻有性格的虎斑貓叫果果，今年已10歲，是男孩子來的，與哥哥寶寶一起生活在台灣。媽媽李小姐表示，不知為何果果對這個使用多年的貓抓板情有獨鍾，縱使已買了十多款新的回來，但牠卻是完全沒興趣。

當大家看到果果喜歡的貓抓板時，瞬間便話題一轉發出疑問，「你家貓咪是練詠春的嗎？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟果果喜歡的貓抓板經使用後變了什麼樣子？為何會令網民疑懷貓咪在練詠春】

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我有隻會認抓板的貓，買了無數個貓抓板，只抓這支，抓到剩一半。找好久才找到一模一樣的，聽說絕版了。想看大家的貓有沒有鍾情的玩具。關於大家詢問好不容易找到有沒有大量購買？沒有！因為我只找到一個！而且還是瑕疵品！賣家還人很好給我打折，我有先告誡我家主子要省着抓了。

媽媽指沒想過要找同款貓抓板會這麼困難，這次只找到一個有瑕疵的，因此只好叫果果省着用！

不過，網民看到的重點不是這些，而是奇怪貓咪為何會將貓抓板抓成這個樣子。「一隻練詠春的貓」、「貓界藝術雕刻大師」、「看使用的貓抓板，我還以為這是手拉坯」、「我家貓咪不愛貓抓板，牠愛梳化……」、「我可是人肉貓抓板！」

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台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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