【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月5日：短毛家貓Big Eye

顧名思義 Big Eye 這隻貓貓當然有一雙超級精靈的眼睛！牠對周邊事物擁有極大好奇心，很喜歡四周圍去探索，亦是一個非常外向愛玩的小男孩，很享受與別人相處；有時候還會在撒嬌的時候舔你呢。Big Eye 是動物督察大約兩個月前在街上拯救的，當時 Big Eye 腳部受傷，但經過愛協團隊的治理及助養父母的悉心照料下，已經完全康復,是一個健康活潑的小男生，如果你對 Big Eye 這個好奇小子有興趣，歡迎你來愛協探望牠。