【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月5日：短毛家貓Big Eye

撰文：敏兒
最後更新日期：
Big Eye
品種：短毛家貓
性別：男
年齡：2歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：493378
晶片編號：603 055 281
顧名思義 Big Eye 這隻貓貓當然有一雙超級精靈的眼睛！牠對周邊事物擁有極大好奇心，很喜歡四周圍去探索，亦是一個非常外向愛玩的小男孩，很享受與別人相處；有時候還會在撒嬌的時候舔你呢。Big Eye 是動物督察大約兩個月前在街上拯救的，當時 Big Eye 腳部受傷，但經過愛協團隊的治理及助養父母的悉心照料下，已經完全康復,是一個健康活潑的小男生，如果你對 Big Eye 這個好奇小子有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年12月5日
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