【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月7日：唐狗Agumon

千萬不要弄錯性別唷，阿古獸是個很漂亮的女孩子。牠是一隻相當有活力的狗狗；很享受跟人以及其他狗隻玩耍奔跑的時光，總有用不完的體力。牠也是一個好奇寶寶，喜歡觀察周邊的人與事。雖然阿古獸是個小女生，但牠卻不像女生般講究體態，而且還非常貪吃；有時候無論是玩，抑或是吃東西時，若果阿古獸太興奮話，牠會像戲裡的狗狗一樣，給你一個大擁抱。阿古獸在協會待了四個多月，經過團隊的悉心照料，終於成為一隻適合領養的狗狗，你會是阿古獸生命中「被選中的細路」嗎？