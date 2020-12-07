浪流貓手法層出不窮　入屋才一天就不再演　媽見真面目已太遲了

只要長得可愛，即使是被騙了你也甘心嗎？ 喵星人魅力無窮，憑顏值萌樣往往就你俘虜貓奴的心。這隻超萌可愛的小貓咪，本身是一隻流浪貓，日本網民見牠可憐便決定讓牠住到家裏，沒想到才不過幾小時，牠已收超萌臉，露出慵懶怠惰的真本性。

讓我進家！（twitter@karasuyasatoshi）

這隻生活在日本的超萌可愛小貓咪，本身是一隻流浪貓。近日被twitter網民@karasuyasatoshi所收養。網民表示，起初見這浪貓可愛，瞬間便被牠迷倒，於是決定讓牠住到屋裏。沒想到，才不夠一天時間，牠已原形畢露！

【點擊圖片放大看，這隻日本貓貓的真正一面】

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這隻小虎斑貓在未進入家裏時，總是用一副楚楚可憐的樣子示人。媽媽見牠在家附近徘徊了好幾天，見近日天氣又轉冷了，實在不忍心牠無依無靠，所以才接到家裏。

真的可以這麼沒防備嗎？（twitter@karasuyasatoshi）

沒想過來到家裏幾小時後，小貓便四腳朝天，翻肚大字型躺在地上。實在難以想像一隻流浪貓剛進家，就會如此沒有戒心睡覺。看到這消息的網民則一致認為，「遇上詐騙集團了」、「一日原形畢露」、「這才是牠真面目」、「還我可愛萌樣」、「計畫通！一切都在預算之內！」

同場加映：曼基貓躺地上引人注意，結果卻無人理會，最終自己也睡着了！

這隻生活在台灣的貓咪，每次想奴才開罐罐時，便會倒臥在廚房路中央讓人發現，然後奴才便會乖乖開罐罐給牠。但這次，牠的如意算盤算錯了，奴才竟然沒有及時出現！

【點擊圖片放大看，這隻愛演戲的貓咪，牠平日是如何引起媽媽注意，從而騙到罐罐的】

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同場加映：同場加映︰虎斑貓養5年變貓界哥斯拉

台灣有位貓主人日前把貓咪的成長照分享到社交平台，貓咪小時候是隻超瘦的V臉貓，經過5年的成長後，竟然變成肉臉巨貓？假如沒有專屬的白領結、肚兜和襪子，絕對認不出是同一隻貓！有眼利網民就察覺到一個小細節，揭開「V臉小貓」變「肉臉飛龍」的真相！

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