90磅鬥牛犬遭350磅黑熊襲擊　爸赤手空拳力拼救狗　結局令人震驚

狗狗是家庭成員之一，當牠遇到危險時，你會挺身而出，拼死相救嗎？ 事件發生在感恩節前夕的美國，當時狗狗在後花院，而主人則在家裏休息。突然，狗狗發出淒厲的叫聲驚動了主人，於是趕到後院了解情況。這時發現一隻巨大黑熊正咬着狗狗，並準備拖行離開。主人見狀後，奮不顧身上前與巨熊搏鬥。

這宗驚心動魄的事件，來自美國加利福尼亞內華達州，時間為感恩節的前夕。當時狗主Kaleb Benham與鬥牛犬Bubby都在家中，期後狗狗到了後院去玩。但沒過多久，便突然傳來Bubby的怪叫聲，於是Benham趕緊去了解情況。

沒想到在後院，他看到一隻黑熊正咬着Bubby，並意圖拖着牠離開。在情急之下，Benham不顧一切上前與黑熊力拼。赤手空拳的他一心只想救出愛犬，不斷向黑熊臉上揮拳，最終結局令人大感意外！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟最終鬥牛犬與主人有沒有危險呢？】

+ 4 + 4 + 4

當時情況危急，我唯一能想到的就是，我必需救出我的孩子！ Kaleb Benham

雖然這次Bentham與狗狗Bubby合力擊退了黑熊，但Bentham認為黑熊極有可能仍潛伏在他家附近，因為牠想報仇！「牠會懷恨在心，因為牠的食物被搶走了，而且還遭到攻擊。我想這黑熊會再次回來！」

但無論如何，Bubby還在康復中，牠臉上縫了許多針感到痛楚，但牠很高興能和主人Bentham在一起！

同場加映：遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗

大家想過能跟狼在森林漫步，甚至用手撫摸牠們披毛柔軟的觸感呢？美國華盛頓便有這樣的好地方，野生動物保護區「Predators of the Heart」便為來訪者提供兩小時「與狼同行」的活動，讓兩位狼大使帶領大家親親大自然。

▾▾▾美國「狼之島」住了兩隻超可愛的狼！性格彷如大狗狗！點撃看萌照▾▾▾

+ 34 + 34 + 34

點撃連結看全文：【遊客闖保育局狂摸溫馴雪橇 下秒發現牠們不是狗】

同場加映：這隻看似是狗狗，但實際身份卻是野生動物！

內地有女子大花金錢買了一隻純白色的日本銀狐犬（又稱日本狐狸犬），豈料這隻狗狗的行為、習性完全不像狗，牠不單不愛吃狗糧，而且不愛跟狗玩耍、也不會吠。飼主感到非常奇怪，於是把牠帶到動物園，結果職員看一眼就揭穿牠的身份。

▾狗狗養半年發現不對勁，動物園職員看一眼：牠是野獸！點撃圖片看牠的真身▾

+ 10 + 10 + 10

點撃連結看全文：【銀狐犬散步路旁狗全嚇怕 動物園職員檢定後嚇呆：牠不是狗】