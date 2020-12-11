【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月11日：唐狗Oreo

撰文：敏兒
最後更新日期：
Oreo
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：5個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：490465
晶片編號：603 294 381
今年8月的時候，奄奄一息的Oreo被有心人士在南丫島的某個垃圾桶旁邊發現，然後便立刻通知愛協督察尋求協助。Oreo的性格猶如沙漠一樣有溫差；在早上的時段最為活潑，喜歡在空間裏走來走去；然後過了某個鐘數後，牠就會變成一個慢熱的寶寶，有時候還會像個小孩子一般躲在床下底觀察你的一舉一動。牠是一個害羞的孩子，初見面可能會有點緊張，但只要你願意付出點點耐性與愛心，Oreo也十分樂意向你打開心窗。如果你對Oreo有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年12月11日
【同場加映：領養毛孩，會改變牠們一生】
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