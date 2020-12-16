天氣轉凍｜柴犬搶媽媽被凌晨被凍醒　不忍牠這張只好縮角落睡

天氣轉涼，當主人的一定想與毛孩睡覺，乘機取暖！ 台灣有狗主日前在社交平台表示，最近寒流湧到，日前她與家中柴犬「大吉」進睡時就突然凍醒，原來她被狗狗搶被，被子跟毯子全部都捲在牠身上，媽媽無奈指自己真的感到非常冷，但回頭見到大吉這張臉，還是決定龜縮角落冷睡……

大吉剛剛滿一歲，長得非常帥氣。（Instagram @ king_gi_1004）

狗主蘇欣慧接受《香港01》訪問時表示，大吉親人又傲嬌，平時很失控，非常喜歡人家關注牠：「大吉上樓最愛跑進每個人房間，跳到床上，把被子跟枕頭弄得一塌糊塗，之後再跟我一起睡在上面。天氣熱時，牠會用腳把我們踹開，天氣冷的時候，牠又會在我們身邊取暖，有一次甚至把肚子壓在我臉上，令我差點無法喘氣！」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

早前台灣寒流湧到，大吉一如以往，咬著自己的咖啡色毯子，睡到媽媽的另一個枕頭上。誰知媽媽睡到凌晨4點時突然凍醒，回頭發現原來大吉將所有被子跟毯子都搶走。雖然媽媽真的很冷，但當她見到大吉這張臉時，只好默默龜縮在角落冷冷地睡著，整晚承受冷凍之苦。

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媽媽表示，前一天晚上她替大吉蓋被子時，牠還踢了媽媽一下，想不到現在會被牠搶被。但即使以後與大吉同睡時會繼續被牠搶被，自己都不打算多用一張被子或穿多一件衣服：「就讓牠搶好了，因為這是愛的表現呢！」

網民看到圖片後，紛紛笑指「牠說：這被子是它自己過來的包圍我的，這毯子是你撥來的，我只是剛好在這」、「人家冷冷嘛」、「柴表示:妳的(棉被)就是我的(被被)，我的(毯毯)還是我的(毯毯)」、「得意的笑～」、「牠很貼心，怕你睡過頭啦」、「我被萌到了，完全不想幫樓主駡牠」、「牠好像在說：這麼冷的天氣你還要上班喔？慢走啊！」、「我家柴柴是都是踢掉，大家一起冷」。

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