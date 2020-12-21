聖誕樹落地5分鐘陣亡　港爸吊起樹阻唐貓進擊　秘技公開網民讚嘆

聖誕節將至，主人是時候要佈置家居，增添節日氣氛，但若家中養有百厭貓咪，主人怎樣可以將裝飾力保不失呢？ 有貓主在社交平台表示，最近正在為聖誕節佈置家居，日前爸爸將聖誕樹擺好後，家中唐貓「大佬」即不停攻擊聖誕樹，令爸爸非常無奈，宣布聖誕樹已經秒速陣亡。之後爸爸靈機一觸，想到用魔法吊起聖誕樹，阻止貓咪狙擊！

大佬樣子長得非常可愛，性格聰明。（受訪者提供）

貓主黃先生接受《香港01》訪問時表示，太太在大約一年半前於大老山隧道看到貓咪，當日傾盆大雨，大佬在隧道避雨，差一點就被大貨車撞到，於是太太隨即救起，並將牠收編，改名為大佬，結束短暫的浪浪生涯。

一歲半的大佬性格親人，非常聰明，懂得聽主人指令，深受爸媽喜愛。臨近聖誕節，爸爸打算佈置家居，有天他放好聖誕樹後，大佬對它非常好奇，上前不停聞及咬聖誕樹，令它落地5分鐘後隨即陣亡。爸爸怕大佬會將假樹枝和樹葉吃下，便立刻用魔法吊起聖誕樹，阻止大佬進擊！

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網民看到圖片後，紛紛笑指「福到⋯？你依家係又倒聖誕～又倒聖誕～」、「半夜熄哂燈行出廳會唔會以為係蝙蝠嚟？」、「好快連樹連燈槽幫你扯埋落黎」、「真正嘅～倒樹沖」、「佢既視線一直無離開過棵樹」、「好想等睇新年放盆桔上去」、「樓主好似低估咗隻喵嘅彈跳力」。

▼▼▼同場加映：其他主人如何想出秒計，對付主子攻擊聖誕樹！▼▼▼

▼▼對一眾寵主而言，在家中添置聖誕裝飾絕非易事，因活潑好動的寵物們總會忍不住「幫忙」。為了使聖誕樹能完好無缺地度過聖誕，各位寵主都絞盡腦汁，造就以下一系列的爆笑畫面。▼▼

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【同場加映：其他寵物的拆家趣事！】

▾▾▾台灣有狗主日前指狗狗真的很神奇，主人付出多少的愛和用心，牠就會努力回饋更多。狗主更貼了一張與狗狗情深對望的照片，令網民非常感動。誰知主人下秒公開家中災情事件，隨即笑瘋網民。▾▾▾

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▾▾▾台灣有網民分享，在回家時看到家中兩隻狗狗身上出現血漬，地板也是血清斑斑，第一眼還以為狗狗受傷了。但看着兩狗狗都搖着尾巴走前，應沒什麼事，再看牠們的表情，媽媽好像懂了些什麼。▾▾▾

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