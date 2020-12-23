鑽石山墳場200隻流浪狗爭食廝殺　毛守救狗遇恐怖身影：驚過見鬼

提及墳場，大家必家會聯想到鬼魂，不過只要親身走入墳場繞一圈，就會發現那裏其實是一班流浪狗的家。 日前，本地動保組織「毛孩守護者」（下稱：毛守）接到鑽石山墳場的狗義工求助，指有一隻流浪狗疑因爭食不果而受傷，頸、背多處有傷並被烏蠅蟲侵蝕，發出惡臭，需要毛守到場救狗，意外發現墳場恐怖一幕。

對流浪狗來說，杳無人煙的墳場是最佳的棲息地。（Facebook圖片：毛孩守護者）

鑽石山墳場過去一直有一群流浪狗聚居，牠們除了清明、重陽，可以偷吃孝子賢孫帶來的祭品外，其他時間都只能依靠好心的義工姨姨餵飼。日前，毛孩守護者創辦人Kent接到義工求助，指有一隻唐狗身受重傷，需要他到場幫助。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Kent接受《香港01》訪問指，唐狗的名字叫作「Sweet」，牠的耳朵、頸部、背部有傷，明顯是被其他狗咬傷，而且傷口而且發臭，恐怕已經受傷一段長時間。至於受傷原因，據義工透露是跟Sweet膽小，不敢跟其他狗狗爭食有關。

他接報後趕到鑽石山墳場，沿義工指引的方向走了半小時，途中被嚇呆，他直呼：恐怖過見鬼。

▾▾▾到底Kent在墳場看到什麼呢？點撃圖片放大，當日看來龍去脈▾▾▾

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揭發墳場狗問題

「大概遇到4、50隻流浪狗，所有樹底都有狗喺度遮蔭，個情況好得人驚，唔係驚鬼呀，我都無見過咁大規模嘅流浪狗。」捕捉Sweet的過程中，令Kent感到最震驚的反而是墳場內的流浪狗，據義工姨姨估計，山上最少有150至200隻流浪狗。「唔知點解決，TNR（捕捉、絕育、放回，簡稱TNR）都做唔到咁多，更何況依家無咗TNR。」

Sweet身上除了背後受重傷、被烏蠅蟲侵蝕，還有牛蜱熱，需要接受藥物治療。目前已經送往暫托家庭，由暫托家長照顧。由於Sweet的性格不宜繼續再墳場生活，毛守在牠回復健康後，將會開放領養。

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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