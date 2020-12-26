【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月26日：貴婦狗Dor Dor

雖然Dor Dor已是一隻10歲的老年狗，但牠絲毫不露伯伯的體態，依舊童心未泯。雖然在這年紀被主人棄養是一件悲慘的事情，但Dor Dor並未因此而被擊垮，依然非常活潑，十分有活力！牠會咬住玩具，然後走到你面前，希望能夠跟你玩拋接遊戲！不要以為年紀大了就不需要被寵，Dor Dor是隻會吃醋的毛孩；沒受到你注意時，就會用吠來吸引你注意。Dor Dor就像老人家一樣，會有一點小脾氣，牠不太喜歡被人摸肚子和胸前的位置，但摸頭頭是絕對沒有問題！不知你是否願意給Dor Dor一個永遠的家呢？