【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月27日：貴婦狗Dor Bei

Dor Bei跟時下的年青人一樣；有活力，又有幹勁，會不停往前衝！小孩們通常都會有一些比較特別的習慣，而Dor Bei就喜歡別人將糧食逐少逐少地灑在地上，從中的樂趣就真的只有牠知道。Dor Bei亦都很喜歡受到大家的關注；平常在領養部一定會聽見牠的聲音，就像跟你打招呼一樣。如你會前來探望Dor Bei的話，有一點你需注意：因牠的頭部比較敏感，不太喜歡有人觸碰頭部附近的地方，因此需盡量避免。如果你對Dor Bei有興趣，歡迎你來愛協探望牠。