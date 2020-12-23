【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月27日：貴婦狗Dor Bei

撰文：敏兒
最後更新日期：
Dor Bei
品種：貴婦狗
性別：雄性
年齡：1歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：493419
晶片編號：841 027 532
Dor Bei跟時下的年青人一樣；有活力，又有幹勁，會不停往前衝！小孩們通常都會有一些比較特別的習慣，而Dor Bei就喜歡別人將糧食逐少逐少地灑在地上，從中的樂趣就真的只有牠知道。Dor Bei亦都很喜歡受到大家的關注；平常在領養部一定會聽見牠的聲音，就像跟你打招呼一樣。如你會前來探望Dor Bei的話，有一點你需注意：因牠的頭部比較敏感，不太喜歡有人觸碰頭部附近的地方，因此需盡量避免。如果你對Dor Bei有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年12月27日
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