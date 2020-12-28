【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月28日：唐狗Nola

Nola是隻相對嬌小的唐犬。與牠初次見面的你，千萬不要被牠的吠聲給嚇倒，其實那只是牠跟你打招呼的方式。當Nola與你熟絡後，牠見到你時必定會反肚肚；幸運的話，還能夠摸到她的肚子呢～雖然Nola已經是一隻成年的狗狗，但牠跟其他小朋友一樣，都十分喜歡食物；看見食物時會十分興奮！由於Nola剛來到中心，對於環境還是有一點陌生，需要慢慢熟習環境，動作也不能夠過激，以免嚇親牠的小心肝。你願意陪伴著Nola的成長過程嗎？