【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月28日：唐狗Nola

撰文：敏兒
最後更新日期：
Nola
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：4歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 495408
晶片編號：025 105 812
Nola是隻相對嬌小的唐犬。與牠初次見面的你，千萬不要被牠的吠聲給嚇倒，其實那只是牠跟你打招呼的方式。當Nola與你熟絡後，牠見到你時必定會反肚肚；幸運的話，還能夠摸到她的肚子呢～雖然Nola已經是一隻成年的狗狗，但牠跟其他小朋友一樣，都十分喜歡食物；看見食物時會十分興奮！由於Nola剛來到中心，對於環境還是有一點陌生，需要慢慢熟習環境，動作也不能夠過激，以免嚇親牠的小心肝。你願意陪伴著Nola的成長過程嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年12月28日
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