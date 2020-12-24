固執柴大雪下堅持外出散步　一個畫面意外成日本電視台新聞主角

究竟哪種狗狗最倔強呢？相信日本網民一定會認為是柴犬。 最近日本受到強烈冷空氣吹襲影響，多個地區也下起大雪來。NHK日前就大雪情況進行了實地拍攝報道，畫面中可看到異常的大雪，厚厚地堆積在地上，路上行人也是寸步難移，但網民們的焦點，卻一直被某東西所吸引，就是圓滾滾的柴犬屁屁。

新聞的重點是柴犬？其實是大雪才對！（NHKニュース）

這宗本來很嚴肅的新聞報道，在被錯焦點的網民一再瘋傳後，已變成了狗狗界的熱話。因為在影片裏，一再出現柴犬身影，而第一個鏡頭更是柴犬的大屁屁在扭動，結果大家的目光，都放到柴犬身上！►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，為何大雪新聞影片，會變成狗狗界中熱話？】

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雖然影片裏，也有出現其他狗狗，但還是柴犬的畫面最為吸引。最終不禁讓人懷疑：「影片的重點是大雪還是狗？」

網民有趣地回應：「只接收到狗的情報」、「報道大雪的時候，柴犬出現率真的很高」、「是雪國柴犬專輯嗎？」、「已沒有東西可阻止柴犬外出」、「是攝影師偏愛柴犬吧！」、「新聞只傳達了狗狗很可愛...…尤其是回頭的黑柴，能好好享受散步的樂趣，雖然這辛苦了主人」。

同場加映：柴犬霸着暖爐，原來事實並非如此。

無論是小孩，還是毛孩，冬天都喜歡窩在溫暖的地方。

日本有位網民最近便拿出了暖爐，希望在家裏變得溫暖一點，結果家裏的柴犬，竟然跟孩子為霸佔暖爐而「動粗」......有眼利的網民從中看到了一點端倪。

▾▾▾點撃圖片放大：看柴哥的貼心舉動▾▾▾

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同場加映：這隻黑柴很會照顧弟弟，看看牠做了些什麼。

台灣有隻黑柴「提摩」，牠超寵寶寶，每當聽到寶寶的哭聲，都會秒速跑到圍欄前查看，還會著緊地把頭塞進圍欄裏，場面超溫馨！不過有網民就擔心牠的頭會卡住。

▾▾▾點撃圖片放大：看提摩跟寶寶互動的萌照▾▾▾

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