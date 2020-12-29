【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月29日：唐狗Humble

撰文：敏兒
最後更新日期：
Humble
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：6個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 488741
晶片編號：603 620 568
在領養中心待了幾個月的Humble，樣子一天比一天長得更俊俏；尖尖的耳朵，令牠看起上來有點兒像杜賓犬。當經過牠房間時，Humble有可能會「汪汪」叫幾聲，但其實牠是在向你表示友好，想聞一下你的氣味。別看牠長得像個男子漢，心裡其實盼望著你的摸摸，是一隻超愛黏著人的小狗狗。當你摸牠的頭頭時，牠還會很享受地枕在你掌心，讓你盡情幫牠按摩。在Humble的世界裡，沒有東西比他人的陪伴來得更重要。不知你是否願意給Humble一個永遠的家呢？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年12月29日
【同場加映：領養毛孩，會改變牠們一生】
【點擊圖片放大看，究竟Schwabo做了什麼舉動，令義工們都被感動了】
+12
+12
+12
點擊連結看全文：領養狗｜與好友一起被棄養 狗狗因病分隔 做人性舉動令義工落淚
▼▼▼▼▼點擊相片看10樣新手狗奴考慮事項▼▼▼▼▼
+4
+4
+4