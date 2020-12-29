【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月29日：唐狗Humble

在領養中心待了幾個月的Humble，樣子一天比一天長得更俊俏；尖尖的耳朵，令牠看起上來有點兒像杜賓犬。當經過牠房間時，Humble有可能會「汪汪」叫幾聲，但其實牠是在向你表示友好，想聞一下你的氣味。別看牠長得像個男子漢，心裡其實盼望著你的摸摸，是一隻超愛黏著人的小狗狗。當你摸牠的頭頭時，牠還會很享受地枕在你掌心，讓你盡情幫牠按摩。在Humble的世界裡，沒有東西比他人的陪伴來得更重要。不知你是否願意給Humble一個永遠的家呢？