【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月29日：唐狗Humble

寵物
撰文：
最後更新日期：

Humble

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：6個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 488741

晶片編號：603 620 568

在領養中心待了幾個月的Humble，樣子一天比一天長得更俊俏；尖尖的耳朵，令牠看起上來有點兒像杜賓犬。當經過牠房間時，Humble有可能會「汪汪」叫幾聲，但其實牠是在向你表示友好，想聞一下你的氣味。別看牠長得像個男子漢，心裡其實盼望著你的摸摸，是一隻超愛黏著人的小狗狗。當你摸牠的頭頭時，牠還會很享受地枕在你掌心，讓你盡情幫牠按摩。在Humble的世界裡，沒有東西比他人的陪伴來得更重要。不知你是否願意給Humble一個永遠的家呢？
唐狗Humble

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2020年12月29日

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