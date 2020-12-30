【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月30日：短毛家貓Nell

Nell被愛協督察救回來的時候，眼睛就已經有點毛病了；很有可能已經看不到清晰的影像，只看見一片模糊。Nell看似一隻呆呆的小貓咪，但事實上牠嗲得令人難以置信！當牠感知到你將手放在牠面前，Nell就會在你手上蹭來蹭去，每一刻都想像糖黐豆般黏在你身邊。Nell的小窩裡總是藏著一些小秘密；牠很喜歡將自己的玩具收起來，然後在小家裡自己玩耍。有興趣領養小貓咪Nell的貓奴請注意：由於Nell有可能患有眼疾，主人需承擔往後的醫療費用。切記，養寵物是一生一世的承諾，絕不能兒戲對待。