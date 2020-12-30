【領養貓狗消息】《愛護動物協會》12月30日：短毛家貓Nell

撰文：敏兒
最後更新日期：
Nell
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：11個半月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 495858
晶片編號：603 626 882
Nell被愛協督察救回來的時候，眼睛就已經有點毛病了；很有可能已經看不到清晰的影像，只看見一片模糊。Nell看似一隻呆呆的小貓咪，但事實上牠嗲得令人難以置信！當牠感知到你將手放在牠面前，Nell就會在你手上蹭來蹭去，每一刻都想像糖黐豆般黏在你身邊。Nell的小窩裡總是藏著一些小秘密；牠很喜歡將自己的玩具收起來，然後在小家裡自己玩耍。有興趣領養小貓咪Nell的貓奴請注意：由於Nell有可能患有眼疾，主人需承擔往後的醫療費用。切記，養寵物是一生一世的承諾，絕不能兒戲對待。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2020年12月30日
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