【領養巴西龜消息】《愛護動物協會》12月31日：Titus & Travis

一看到Titus與Travis相似的名字，就應該猜到牠們兩個是好朋友了吧！其實牠們倆都是被同一位主人棄養。可能因為大家患難見真情，所以無論做甚麼都好，Titus與Travis都會孖住上；不論是游泳，又或者晒太陽，都會看見牠們形影不離！牠們都是屬於比較膽小的小龜龜，如果你突然接近，或有任何風吹草動，都會嚇到Titus與Travis的小心肝。如果你對Titus與Travis這兩隻小龜有興趣，希望你能夠將牠們一同帶回家，令對方在新環境都能有個伴。