【領養巴西龜消息】《愛護動物協會》12月31日：Titus & Travis

寵物
撰文：
最後更新日期：

Titus & Travis

品種：巴西龜

性別：雄性

年齡：4歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 498816 & 498817

一看到Titus與Travis相似的名字，就應該猜到牠們兩個是好朋友了吧！其實牠們倆都是被同一位主人棄養。可能因為大家患難見真情，所以無論做甚麼都好，Titus與Travis都會孖住上；不論是游泳，又或者晒太陽，都會看見牠們形影不離！牠們都是屬於比較膽小的小龜龜，如果你突然接近，或有任何風吹草動，都會嚇到Titus與Travis的小心肝。如果你對Titus與Travis這兩隻小龜有興趣，希望你能夠將牠們一同帶回家，令對方在新環境都能有個伴。
巴西龜Titus & Travis

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2020年12月31日

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