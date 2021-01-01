【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月1日：唐狗小黑

其實距離小黑初次到訪愛協領養中心只有短短兩個多月，但小黑的改變大家都有目共睹。剛來的牠，只懂得望著地下，摸牠時才會抬起頭，愛理不理似的。但現在的小黑已有180°的轉變，相比起狗隻，牠更喜歡與人相處呢！雖然已有8歲，算得上一位中年叔叔的牠變得超級黏人！當你給牠摸摸時，你就注定不能休息了。如果你停下來，小黑會不斷在你身上蹭來蹭去，然後也會用鼻子撞撞你的手，誓要得到你的摸摸！如果你對小黑有興趣，歡迎你來愛協探望牠。