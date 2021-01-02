【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月2日：布偶貓Siu Oi

寵物
撰文：
最後更新日期：

Siu Oi

品種：布偶

性別：雌性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：493283

晶片編號：603 271 033

如果你認為純種小動物不會被遺棄的話，那你就大錯特錯了，Siu Oi就是例子之一。擁有十歲高齡的牠，驟眼看，或會看似個小惡霸，但事實並非如此。與牠接觸過後，你會發現Siu Oi其實是十分友好；非常嗲，又親人。 牠會不停在你身邊徘徊，又會用牠蓬鬆的尾巴掃一掃你小腿，示意你摸摸牠。Siu Oi的體力還很好呢！依然非常活潑，喜歡玩玩具，牠也會不斷地圍圈慢步，讓你跟在牠後面。但對於有意領養Siu Oi的人須注意：由於眼睛和耳朵會有較多分泌，要恆常清潔和梳毛，牠時不時會打乞嗤和肚痾。你，會願意給Siu Oi一個家嗎？
布偶貓Siu Oi

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年1月2日

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