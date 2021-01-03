【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月3日：短毛家Nicole

以前小時候看見黑色的貓咪總覺得牠們有股神祕感，一種拒人於千里的感覺，但這一切都只是誤解；與Nicole見面後，你就會明白了。牠是隻相當喜歡人的小貓咪，會一邊跟你撒嬌，一邊踩被被──是貓咪一種開心舒服的表現。除此之外，Nicole也是個貪睡的小女孩，基本上每次去探望牠時，牠都會在自己的小窩裏捲起來睡覺。有一點主人須留意：因Nicole是隻較容易緊張的小貓，很有可能會出現"Over-groom"的問題，主人應須多注意。如果你對Nicole有興趣，歡迎你來愛協探望牠。