【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月3日：短毛家Nicole

寵物
撰文：
最後更新日期：

Nicole

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：1歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：495168

晶片編號：603 038 565

以前小時候看見黑色的貓咪總覺得牠們有股神祕感，一種拒人於千里的感覺，但這一切都只是誤解；與Nicole見面後，你就會明白了。牠是隻相當喜歡人的小貓咪，會一邊跟你撒嬌，一邊踩被被──是貓咪一種開心舒服的表現。除此之外，Nicole也是個貪睡的小女孩，基本上每次去探望牠時，牠都會在自己的小窩裏捲起來睡覺。有一點主人須留意：因Nicole是隻較容易緊張的小貓，很有可能會出現"Over-groom"的問題，主人應須多注意。如果你對Nicole有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
短毛家Nicole

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年1月3日

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