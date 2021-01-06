元朗五隻唐狗因鐵皮屋焚毀無家可歸　流浪被淋腐液毀容還未算最慘

元朗山下村去年11月發生嚴重火災，起火的鐵皮屋嚴重焚毀，並波及附近的木屋、貨倉及鐵皮屋。「RCAP拯救遺棄寵物中心」（下稱：RCAP） 日前接獲市民求助，指村口爛地在火災後一直有五隻狗狗徘徊，身上懷疑被淋腐蝕性液體，傷口嚴重需要及時治理，但原來狗狗們這些遭遇還未算最慘……

村口爛地一直有五隻狗狗徘徊，身上亦有被淋腐蝕性液體的傷口。（RCAP 拯救遺棄寵物中心）

RCAP義工Ruby接受《香港01》訪問時表示，元朗山下村大火令幾間鐵皮屋被焚毀，其中一家飼養了十多隻貓及五隻狗，由於戶主未能即時覓得容身之所，所以將五隻狗狗放在村口爛地上生活，主人一星期只回去村口一至兩次餵狗狗，五隻狗如流浪狗般自生自滅，在爛地生活了差不多一個月。

後來有好心人發現狗狗們負傷，傷口腐爛需要接受治療，於是尋求RCAP幫助。Ruby：「我們起初以為狗狗是被火燒傷，後來得知牠們在火災中其實是安全逃離並未有受傷。經獸醫診斷下，證實狗狗傷勢是被腐蝕性液體所傷。」當中受傷最嚴重的狗狗「黑柴」兩邊耳外側的皮膚壞死，需要做手術。其他狗狗則需要吃藥、洗傷口及塗藥膏。但原來牠們被無情火燒毀家園及被淋液毀容的遭遇，還未算最慘……

▾▾點擊圖片放大看，狗狗們面對什麼最慘的遭遇？（有狗狗受傷照片慎入！）▾▾

+ 22 + 22 + 22

▾▾元朗山下村大火令狗狗痛失家園，點擊圖片放大看，當日大火情況！▾▾

+ 7 + 7 + 7

點擊連結看全文：元朗鐵皮屋起火焚毀 濃煙席捲半空 多隻貓困火場生死未卜

Ruby表示對事件感到非常無力：「我們沒有人證物證，事情發生得太耐，報警都沒有用。而且現時保護動物的法例太落後，不合時宜，令虐待動物的人可以逍遙法外。」RCAP 強烈譴責有關的虐待動物行為，亦勸告寵物主人不應以放養形式飼養其寵物，牠們在街上有可能會遇上不同的意外或人為傷害，養寵物除了給予一餐飽飯之外，更應保障牠們身心健康及其安全，適當的關懐及陪伴、安全的起居環境，缺一不可。

日前本地動保組織「毛孩守護者」接到屯門龍鼓灘的村民求助，指海邊出現一隻嚇人石化狗，需要毛守到場救狗。唐狗「猜猜」有嚴重皮膚病，需要住院，牠獲治療後，病情終於有改善，毛髮漸現，變回一隻超美狗狗！

▾▾▾點擊圖片放大看，石化狗猜猜獲救後的超美樣子！▾▾▾

+ 20 + 20 + 20

點擊連結看全文：屯門龍鼓灘現嚇人「石化狗」 獲救後毛髮漸現 原來牠是隻超美狗

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看， 小獵犬王豆花離世一年後，用以下方式回家探望主人！▾▾▾

+ 40 + 40 + 40

點擊連結看全文：寵物善終│獵犬用視像跟妹道別後斷氣 一年後全家都感覺到牠回家