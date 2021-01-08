【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月10日：唐狗Nefertiti

Nefertiti是在上年9月時被愛協督察拯救回來的，而拯救過程中不只牠一個，還有牠的三個小孩。被發現時，Nerfertiti的健康狀況不太理想，非常瘦弱，右後腳還帶傷。經過數個月的治療後，小孩子都被有心人領養了，只剩下媽媽一個。剛開始時，因還不太適應環境的關係，Nefertiti都是處於緊張的狀態，導致牠很常躲在自己的小窩裡。但其實牠只是位慢熱的女生，實際上十分喜歡人，只要給予適當的時間與無私的愛，Nefertiti肯定會走出框框，慢慢地親近你的。你願意協助Nefertiti重拾牠久違的笑容嗎？