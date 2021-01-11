一旦愛寵離世，無論時間相隔多久，主人悲傷的感覺始終難以釋懷。 台灣有狗主在社交平台表示，家中17歲唐狗「皮皮」一年前患惡性腫瘤離世，一家人悲慟不已。後來他們領養了一隻金毛尋回犬，再次擔當狗奴。就當主人稍為放下皮皮重新展開新生活時，上星期她突然收到善終公司的來電，腦海立即浮現以前跟皮皮的各種經歷，隨即淚崩。

皮皮性格活潑，常常耍小聰明。（受訪者提供）

狗主陳小琳接受《香港01》訪問時表示，17年前開始加入狗奴行列，當時他們在繁殖場領養皮皮，牠樣子很可愛，而且有著唐狗忠心護主的性格，非常顧家，防備心亦很重，深受家人的寵愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

年輕的皮皮身體一直很健康，但當牠年紀開始老邁時，始終逃離不到老狗的命運。牠體力變差，並患有惡性腫瘤，病情急速惡化。媽媽：「醫治皮皮那段期間，我們很傷心，日子很難捱。我們亦明白牠真的老了，那一天無論如何還是會來，惟有珍惜剩下的時間。」最終命運之神在情人節凌晨，便帶走了皮皮。

媽媽終日以淚洗面，無法釋懷。後來一個機緣巧合之下，一家人領養了一隻金毛尋回犬，再度鼓起勇氣養狗。就當媽媽對愛犬的思念心情已稍為好轉時，誰知她上星期突然收到一個陌生電話，原來是寵物善終公司的來電……

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陳小琳表示，很感謝皮皮的到來，即使牠以前總是耍小聰明，偷喝她的豆漿，媽媽還是很愛牠：「我感激牠陪伴我們度過這十幾年來，許多喜怒哀樂的日子，如果真的有那一天，我還是希望皮皮可以再回來當我的家人。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主早前表示，家中16歲唐狗「球球」因鼻咽癌離世，一家人悲慟不已。狗狗離世前行動大不如前，但仍堅持去廁所大小二便。在牠火化當天，撿骨師拿出骨灰，媽媽才明白當中的真正原因。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，一年前愛犬「王豆花」在娘家離世，自己因身在其他縣市工作，無法趕回見狗狗最後一面，只能以視像跟牠道別，掛線後狗狗就斷氣。最近他們一家人都感覺到王豆花回來探望他們。▼▼

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▼▼同場加映：台灣有狗主表示，兩年前家中14歲唐狗「可米」突然患上罕見病，在診所離世，一家人無法接受，傷心欲絕。狗狗離開一天後，全家人竟不約而同感覺到可米回家，爸爸更指愛犬跟他擠床睡覺......▼▼

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