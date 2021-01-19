菲律賓│流浪貓滿身泥濘十足大灰鼠　媽照顧1個月後蛻變成貓界黎姿

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-01-19 12:17

一隻不起眼的貓咪，隨時可以給你帶來驚喜。 在菲律賓，去年年底受颱風肆虐，不少地方受到破壞，垃圾、污泥堆滿在行人路上。這時Blessie Mae Ayalde剛好騎單車經過，並發現在張小灰臉正看着她。當她停下單車靠近時，才發現原來這是一隻小貓咪。

（Blessie Mae Ayalde）

這個故事發生在去年11月的菲律賓，當時正是颱風吹襲後，街頭一片狼藉。Blessie Mae Ayalde與父親騎單車回家時，看到街頭有張灰色的臉。當她停下單車時，才留意到原來這是一隻貓咪。►毛孩子有IG了，來追蹤我們

這流浪貓滿身泥濘，「牠看起來就像普通的垃圾般，在垃圾堆裏毫不起眼。」不過，當Ayalde靠近這灰色物體時，她聽到了微弱的喵喵聲像是在救求。幾經轉折後， Ayalde終於把這浪貓帶回家，在替牠洗澡後，才驚覺原來牠不是灰貓！

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Ayalde：「現在Alon和我家另一隻貓咪相處得很好，牠們毛色與花紋都相近，關係好得不得了。就連我的家人也表示，兩隻貓咪總是形影不離，像是失散多年的親兄弟！」

現在Alon已來到Ayalde家一個多月，牠已蛻變成美麗天使，牠的喵喵聲充滿了磁性，常給家人帶來歡樂。

▼▼同場加映：台灣有位飼主日前（11月3日）剛搬到新家，結果貓咪透過新屋窗戶的夾縫離家，下落不明。她跟家中另一隻貓哥哭訴，結果貼心貓哥不忍媽傷心，竟然偷偷離家尋貓，後續的故事更峰迴路轉......▼▼

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▼▼同場加映：寵物走失是每位寵主的惡夢，因為往往要耗費大量時間和耐性才能成功尋回愛寵，是場心理及生理上的考驗。網民陳先生的愛貓日前不慎走失，陳先生數日來不辭勞苦四處尋找，甚至還弄得頭破血流，但最終順利找回貓貓，他坦言一切也值得。▼▼

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