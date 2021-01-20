撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-01-20 08:05

你若不離，我定不棄。即使要照顧殘疾毛孩，主人都不會放棄牠們。 台灣有狗主在社交平台表示，一年多前家中德國狼犬「Tino」與其他狗狗玩耍時，不慎從屋頂跌下來，最後下肢終身癱瘓。後來媽媽讓狗狗在家自由爬行，以訓練牠上半身的肌肉。誰知有天媽媽半夜起床時聞到血味，並發現滿地都是拖行的血跡，眼前一幕令她嚇呆......

Tino一年多前在屋頂失足，自此終身癱瘓。（受訪者提供）

狗主林絹娟接受《香港01》訪問時表示，Tino是長毛德國狼犬，樣子帥氣，當初是朋友送給她撫養。Tino性格乖巧，與其他狗狗相處融洽，深受媽媽喜愛。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

Tino原本正接受狗醫生的訓練，媽媽希望牠將來能夠幫助安慰病人。但大約一年前，林絹娟在家中突然聽到屋外有狗狗的哀嚎聲。她立即衝出去，發現Tino與其他兩隻狗狗，從屋頂上跌下來，Tino當場不能動彈。媽媽將狗狗們送到醫院，獸醫指Tino第四節脊椎斷裂，需要立即做手術，其餘狗狗則沒有大礙。手術完成後，Tino其後又感染細菌，經獸醫治療三個多月後，醫生證實狗狗下肢終身癱瘓，媽媽非常崩潰。

起初媽媽對照顧癱瘓狗狗沒有經驗，感到很大壓力。媽媽憶述，為了讓愛犬減少肌肉惡化的速度，會讓牠在家中自由爬行。但早前她半夜起床上洗手間時，突然聞到濃濃血腥味，同時發現滿地都是拖行的血跡......

▾▾▾點擊圖片放大看，究竟媽媽看到什麼血腥畫面？（慎入！有血腥圖片）▾▾▾

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媽媽表示，雖然照顧Tino要付出許多金錢及時間，令她身心俱疲，但她從來沒有考慮過要將愛犬安樂死：「要我將一隻還可以坐輪椅，奔跑玩樂的狗狗安樂死，我無法做到。生命的留存需要情感與品質的連結才有意義，現時我能做的就是珍惜與Tino當下的生活，剩餘的就留給時間做仲裁。」

投稿到「爸媽別哭」專欄

你若不離，我定不棄。一旦決定養寵物，即使愛寵變得年老，也不會離棄牠們。生離死別是生命的必經階段，這些老生常談的道理，又是否那麼容易面對？《香港01》為讀者搜羅全城的動人故事，讓主人明白，在愛寵離世的道路上，你並不孤單，毛孩子會與你走過難關。除了定期分享故事，《香港01》寵物頻道及其facebook專頁歡迎讀者投稿到「爸媽別哭」專欄，讀者亦可電郵至 anistory@hk01.com，訴說與毛孩的點點滴滴。

▼▼同場加映：台灣有狗主表示，家中的長毛臘腸犬「旺旺」早前不慎跌倒，脊椎神經受壓造成下肢癱瘓，要立即做手術，醫生指復建之路漫長，令主人非常傷心。日前媽媽在監視器畫面一直看不到旺旺的身影，便立即回家。當她打開家門，立即傳來一陣陣濃烈的味道，入屋後她看到旺旺如廁後這一幕，不禁秒速淚崩。▼▼

▼▼點擊圖片放大看，媽媽入屋後看到什麼，令旺旺非常內疚？▼▼

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點擊連結看全文：14歲臘腸狗伯伯沙發一跳下肢癱瘓 這天如廁後牠說對不起媽秒淚崩

▾▾▾台灣有網民3年前拯救了一隻工廠流浪狗「妞妞」，當時牠遇到車禍撞斷脊椎，仍然堅持爬回工廠，卻被工人嫌棄。網民的爸爸看到妞妞後，決定要醫治牠，並且幫牠復健，讓原本只能躲在工廠的妞妞，有了溫暖的家……▾▾▾

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點擊連結看全文：唐狗車禍斷脊椎爬回工廠被嫌棄 收廢紙爸花3年助牠復健 結局...

▼▼台灣貓主6年前在路邊救起一隻流浪小貓「咪嚕」，並帶牠看獸醫，獸醫建議安樂死。但主人拒絕，決定照顧貓咪，給牠一個重生的機會。▼▼

▼▼▼點擊圖片放大看，獸醫估計癱瘓貓咪嚕只剩3個月命，主人卻願意照顧餘生的感人過程！▼▼▼

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點擊連結看全文：獸醫指癱瘓唐貓只剩3個月命 媽拒絕安樂死 結局超感人