【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月23日：小牧羊犬Wan Wan

寵物
撰文：
最後更新日期：

Wan Wan

品種：小牧羊

性別：雌性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：261775

晶片編號：108 290 770

雖然Wan Wan已是一隻年邁十歲的婆婆，但牠的外觀仍保持著年輕時的甜美模樣。除了性格可愛乖巧外，Wan Wan亦是一隻好奇心滿滿的狗狗。平時每當有人經過、又或者附近的毛孩吠叫時，Wan Wan都會立刻緊緊的盯著，好像要將那事物看穿似的。別以為撒嬌只是幼犬的權利。以Wan Wan為例子，比起玩具，牠更喜歡被人抱和摸；當牠不被注意時，就會不停在你身旁跳，直到你肯將牠抱高為止。有意領養Wan Wan的主人須注意：因過往有眼睛、耳朵、皮膚、心臟方面等病歷，主人必須承擔往後的醫療費用。如你已準備好給予Wan Wan一個永恆的承諾，歡迎你來愛協探望牠。
小牧羊犬Wan Wan

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年1月23日

最新及更多領養訊息，請按此進入【領養消息專頁】

►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【領養帶來的改變往往是很驚人，嫲嫲雖然說不許養狗，但狗狗來家後，變化相當大！】

【點擊圖片放大看，狗狗Apple來到家裏後，令嫲嫲作出了怎樣的改變？】

+29
+29
+29

點擊連結看全文：領養狗｜唐狗入屋嚴肅嫲嫲180度變　不但「回春」還有新技能解鎖

▼▼▼▼▼點擊相片看10樣新手狗奴考慮事項▼▼▼▼▼

+4
+4
+4
X
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Microsoft Edge 或 Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。