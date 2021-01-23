【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月23日：小牧羊犬Wan Wan

撰文：敏兒
最後更新日期：
Wan Wan
品種：小牧羊
性別：雌性
年齡：10歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：261775
晶片編號：108 290 770
雖然Wan Wan已是一隻年邁十歲的婆婆，但牠的外觀仍保持著年輕時的甜美模樣。除了性格可愛乖巧外，Wan Wan亦是一隻好奇心滿滿的狗狗。平時每當有人經過、又或者附近的毛孩吠叫時，Wan Wan都會立刻緊緊的盯著，好像要將那事物看穿似的。別以為撒嬌只是幼犬的權利。以Wan Wan為例子，比起玩具，牠更喜歡被人抱和摸；當牠不被注意時，就會不停在你身旁跳，直到你肯將牠抱高為止。有意領養Wan Wan的主人須注意：因過往有眼睛、耳朵、皮膚、心臟方面等病歷，主人必須承擔往後的醫療費用。如你已準備好給予Wan Wan一個永恆的承諾，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年1月23日
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