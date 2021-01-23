【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月23日：小牧羊犬Wan Wan

雖然Wan Wan已是一隻年邁十歲的婆婆，但牠的外觀仍保持著年輕時的甜美模樣。除了性格可愛乖巧外，Wan Wan亦是一隻好奇心滿滿的狗狗。平時每當有人經過、又或者附近的毛孩吠叫時，Wan Wan都會立刻緊緊的盯著，好像要將那事物看穿似的。別以為撒嬌只是幼犬的權利。以Wan Wan為例子，比起玩具，牠更喜歡被人抱和摸；當牠不被注意時，就會不停在你身旁跳，直到你肯將牠抱高為止。有意領養Wan Wan的主人須注意：因過往有眼睛、耳朵、皮膚、心臟方面等病歷，主人必須承擔往後的醫療費用。如你已準備好給予Wan Wan一個永恆的承諾，歡迎你來愛協探望牠。