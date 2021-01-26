【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月26日：唐狗小黑

撰文：敏兒
最後更新日期：
Siu Hak（小黑)
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：8歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：482115
晶片編號：084 117 105
其實距離小黑初次到訪愛協領養中心只有短短兩個多月，但小黑的改變大家都有目共睹。剛來的牠，只懂得望著地下，摸牠時才會抬起頭，愛理不理似的。但現在的小黑已有180°的轉變，相比起狗隻，牠更喜歡與人相處呢！雖然已有8歲，算得上一位中年叔叔的牠變得超級黏人！當你給牠摸摸時，你就注定不能休息了。如果你停下來，小黑會不斷在你身上蹭來蹭去，然後也會用鼻子撞撞你的手，誓要得到你的摸摸！如果你對小黑有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年1月1日
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