【領養貓狗消息】《愛護動物協會》1月27日：貴婦狗Dor Dor

撰文：敏兒
最後更新日期：
Dor Dor
品種：貴婦狗
性別：雄性
年齡：10歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：490796
晶片編號：047 624 278
雖然Dor Dor已是一隻10歲的老年狗，但牠絲毫不露伯伯的體態，依舊童心未泯。雖然在這年紀被主人棄養是一件悲慘的事情，但Dor Dor並未因此而被擊垮，依然非常活潑，十分有活力！牠會咬住玩具，然後走到你面前，希望能夠跟你玩拋接遊戲！不要以為年紀大了就不需要被寵，Dor Dor是隻會吃醋的毛孩；沒受到你注意時，就會用吠來吸引你注意。Dor Dor就像老人家一樣，會有一點小脾氣，牠不太喜歡被人摸肚子和胸前的位置，但摸頭頭是絕對沒有問題！不知你是否願意給Dor Dor一個永遠的家呢？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年1月27日
【同場加映：領養毛孩，會改變牠們一生】
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