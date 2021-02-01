【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月1日：短毛家貓Mui Mui

儘管Mui Mui的左眼已不能看清事物，但也不阻牠活潑可愛的性格。聽說「一個人的性格，是能夠透過房間的整潔度反映出來」，這句話真的沒有錯。縱使職員們經常為Mui Mui打掃房間，但亦會因為牠什麼都能喜歡把玩的性子而把房間弄得亂七八糟；到處都能夠尋找到貓砂與報紙的足跡。除此之外，Mui Mui亦是一位十分愛撒嬌的小女生，即使你們之間隔著一道玻璃，牠也會照樣在你面前蹭來蹭去，期望你能夠摸摸牠。我們建議有經驗的家庭單隻飼養，而主人亦須為Mui Mui承擔往後的醫療費用。你是否願意給予Mui Mui一個永遠的家，陪伴牠成長呢？