【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月1日：短毛家貓Mui Mui

撰文：敏兒
最後更新日期：
Mui Mui
品種：短毛家貓
性別：雌性
年齡：3個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：496906
晶片編號：603 282 513
儘管Mui Mui的左眼已不能看清事物，但也不阻牠活潑可愛的性格。聽說「一個人的性格，是能夠透過房間的整潔度反映出來」，這句話真的沒有錯。縱使職員們經常為Mui Mui打掃房間，但亦會因為牠什麼都能喜歡把玩的性子而把房間弄得亂七八糟；到處都能夠尋找到貓砂與報紙的足跡。除此之外，Mui Mui亦是一位十分愛撒嬌的小女生，即使你們之間隔著一道玻璃，牠也會照樣在你面前蹭來蹭去，期望你能夠摸摸牠。我們建議有經驗的家庭單隻飼養，而主人亦須為Mui Mui承擔往後的醫療費用。你是否願意給予Mui Mui一個永遠的家，陪伴牠成長呢？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年2月1日
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