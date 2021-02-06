日本｜獨自露營遭貓咪迫交保護費　機智男聲東撃西用奇招成功逃脫

撰文： 何穎琪 最後更新日期： 2021-02-06 07:00

近期開始掀起野外露營風潮，不少人也爭相到偏僻山頭一嚐露營滋味。但在杳無人煙的郊外，或多或少也有安全隱憂；不幸的話，就會如日本網民Maniaxch般遇上「強盜」，被強行征討保護費。然而，當這位網民將「被打劫」的遭遇分享至Twitter後，大批網民的反應卻直呼「很羨慕」！

日本網民Maniaxch是位登山露營愛好者，早前他如常獨自野外露營，豈料卻遇上聯群結隊的「貓強盜」。牠們不但強行闖入Maniaxch的帳篷，更一臉理所當然地分享他的食物，就像來徵收「保護費」般。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

在杳無人煙的郊外露營或多或少也有安全隱憂；不幸的話，就會遇上被「強盜」打劫。（Unsplash）

▾▾▾點撃圖片看Maniaxch遭到「打劫」的事發經過，最後他怎樣化解？▾▾▾

+ 16 + 16 + 16

Maniaxch在遭到「打劫」期間，一直將最新情況更新在Twitter上，引來數以十萬計的網民留意。網民們得悉其經歷後，紛紛大呼羨慕不已，留言也只顧著關心「強盜們」，完全忽視了Maniaxch這位「受害者」。看來這群「強盜」的魅力實在不容小覷！

▼▼同場加映：不少有養貓的人都表示，他們遇上了詐騙集團，明明初來家時的小貓都很可愛，但不久後真面目便表露無遺。這張令人驚嚇的相片，由日本Twitter帳號G_AKB所分享出來。他指當初接貓咪回家時，牠是隻楚楚可憐的小貓咪，一副萌樣討喜得不得了。沒想到才幾年時間，牠的樣子與態度都大不同了。▼▼

▾▾【點擊圖片放大看，貓咪目露凶光笑翻網民的一刻，揭開萌貓背後的真面目】▾▾

+ 3 + 3 + 3

點擊連結看全文：以為貓咪站窗邊貼心等家人回來 媽拍下討債臉惡貓相笑翻網民

▼▼同場加映：日前有本地貓義工在社交平台表示，去年7月她回家探望家人時，經過停車場看到一隻流浪貓「BeBe」非常可憐，當時牠皮黃骨瘦，口腔發炎，身上有膿及蟲，令她很擔心，於是她即刻影相放上網社交平台找人協助。幾日後，她聯同當區動物義工成功將BeBe捉入籠，帶到診所治療，經過獸醫及姑娘悉心醫治後，BeBe終於由昔日的瘦削模樣變成貓界花美男。▼▼

▾▾▾點擊圖片放大看，流浪貓BeBe現時的青靚白淨樣子！▾▾▾

+ 23 + 23 + 23

點擊連結看全文：流浪愛滋貓口腔嚴重發炎無法進食 義工救起經醫治後變貓界花美男