【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月8日：唐狗Yan Chu

撰文：敏兒
最後更新日期：
Yan Chu (欣豬)
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：1歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號：473925
晶片編號：603 623 266
欣豬是在2019年尾被愛協督察救回，並在兩個月後被領養。無奈因主人經濟遇上困難，只能將欣豬帶回愛協，故此這毛孩又再次踏上尋家之路。欣豬是個十分親人溫柔的女生；每當經過牠房間時，牠都會開心地搖著尾巴，把鼻子貼在玻璃上向你表示友好。另外，欣豬也挺有個性的；據職員所說，牠會自己選擇主人，即使是第一次見面的人，如有好感便會黏著你，如果牠不喜歡便會不屑一顧。雖說女生往往都希望自己能夠擁有一副苗條的身形，但現在的欣豬卻處於過瘦的狀態，因此職員及未來主人都須為牠努力增磅！如果你對欣豬有興趣，你願意給牠第二次機會讓牠有一個永遠的家嗎？
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年2月8日
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