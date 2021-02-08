【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月8日：唐狗Yan Chu

欣豬是在2019年尾被愛協督察救回，並在兩個月後被領養。無奈因主人經濟遇上困難，只能將欣豬帶回愛協，故此這毛孩又再次踏上尋家之路。欣豬是個十分親人溫柔的女生；每當經過牠房間時，牠都會開心地搖著尾巴，把鼻子貼在玻璃上向你表示友好。另外，欣豬也挺有個性的；據職員所說，牠會自己選擇主人，即使是第一次見面的人，如有好感便會黏著你，如果牠不喜歡便會不屑一顧。雖說女生往往都希望自己能夠擁有一副苗條的身形，但現在的欣豬卻處於過瘦的狀態，因此職員及未來主人都須為牠努力增磅！如果你對欣豬有興趣，你願意給牠第二次機會讓牠有一個永遠的家嗎？