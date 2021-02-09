【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月9日：短毛家貓Kayla

寵物
撰文：
最後更新日期：

Kayla

品種：短毛家貓

性別：雌性

年齡：2歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：500881

晶片編號：603 299 125

橘色小貓Kayla是在沙田某一屋苑內的垃圾房被發現，當時Kayla被藏在塑料膠袋裡。剛到達領養中心的牠是隻十分容易緊張的貓貓，經常會躲在被子裡或任何物件的背後。但只要給牠足夠的時間適應，Kayla便會踏出自己的小世界，慢慢地與你接觸，自此你便會發現這位小女生其實很享受被人摸，亦會主動地用頭撞人跟你撒嬌。除此之外，Kayla也很愛說話，只要你說一句，牠就會「喵」一聲回你一句。如果你對Kayla有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
短毛家貓Kayla

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年2月9日

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