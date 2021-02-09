【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月9日：短毛家貓Kayla

橘色小貓Kayla是在沙田某一屋苑內的垃圾房被發現，當時Kayla被藏在塑料膠袋裡。剛到達領養中心的牠是隻十分容易緊張的貓貓，經常會躲在被子裡或任何物件的背後。但只要給牠足夠的時間適應，Kayla便會踏出自己的小世界，慢慢地與你接觸，自此你便會發現這位小女生其實很享受被人摸，亦會主動地用頭撞人跟你撒嬌。除此之外，Kayla也很愛說話，只要你說一句，牠就會「喵」一聲回你一句。如果你對Kayla有興趣，歡迎你來愛協探望牠。