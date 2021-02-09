撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-02-09 18:03

警方早前（2月7日）接到一位印度女子報案，指她早前帶同狗隻到數碼港道公園散步，狗隻回家後不適，隨後死亡。本地動保團體「香港愛護動物協會」、「救狗之家」近日均在Facebook指出，接獲多宗狗隻前往數碼港後不適的事件。 今日（2月9日）再有獸醫醫院於Facebook發文指，截至今日上午已經收到8宗懷疑狗隻中毒個案，當中4死、3危殆，而且所有狗狗都有一個共通點。

救狗之家在facebook張貼一張毒餌午餐肉照片。（facebook圖片：Hong Kong Dog Rescue (HKDR)）

近日本港再度發生毒狗事件，動保團體救狗之家（HKDR）早前在facebook發文指，有狗隻在數碼港懷疑進食有毒午餐肉死亡，隨後警方亦表示接獲一位印度女子報案，指她早前帶同狗隻到數碼港道公園散步。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

本港一家獸醫院「香港專科獸醫醫院」（下稱VSH），今日（2月9日）中午在facebook發文指出，截至今天上午已接獲8宗狗隻中毒個案，當中有4隻死亡、3隻情況危殆、目前仍在深切治療部留醫，只有一隻平安出院。

獸醫院指出，狗主人發現在到訪數碼港後，於兩小時至十二小時期間出現不適症狀，先是出現氣喘和躁動不安，其後感到不適被送到獸醫院。

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香港愛護動物協會今早亦於facebook發聲明表示，鑑於近日多隻狗隻於數碼港散步後出現中毒症狀，愛協督察已連日來於數碼港搜查並派發單張，提醒寵物主人時刻留意狗隻狀況。

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台灣有寵物美容師在社交平台表示，早前有客人帶一隻已飼養9年，毛髮全打結的約瑟爹利到寵物店，指希望將牠剃毛後，送到收容所棄養。美容師聽到後，於心不忍決定接手照顧，並收養狗狗。經她悉心打理之後，地拖狗變成一隻超美狗，可愛程度更令人難以置信。

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台灣有貓主在大年初一領養了一隻爛眼小貓，經過貓主3個月小心呵護、照顧，貓咪的眼睛已經回復正常，當牠張開眼睛一剎那，一雙異色的瞳孔更令無數網民震驚！

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▼▼同場加映：台灣貓主6年前在路邊救起一隻流浪小貓「咪嚕」，並帶牠看獸醫，獸醫建議安樂死。但主人拒絕，決定照顧貓咪，給牠一個重生的機會。▼▼

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