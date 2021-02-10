辦年貨｜唐貓為報答收養　把團年飯海味藏在襪子箱　媽：哪來的？

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-02-10 12:06

新年將到，大家都辦好年貨了嗎？如果家裏有養貓咪，牠有來幫忙嗎？ 這隻來自台灣的貓咪，便很貼心的為媽媽準備了年貨，並偷偷的藏了起來！這天媽媽大掃除，才知道貓咪的窩心舉動。

不用謝我！

貓咪平日高傲冷漠，但可能牠也有貼心的一面。就像這隻貓咪阿財，牠便在新年前，很貼心地為媽媽準備了年貨，更藏在一個她意想不到的地方。直到媽媽這天大掃除時，在原本放襪子的箱子裏，才驚喜地找到這東西。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

【點擊圖片放大看，究竟這隻貓咪藏了什麼在盒子裏，令媽媽哭笑不得呢？】

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這個貓之報恩小趣事，被媽媽分享到社交平台後，隨即引起不少網民回應。「這是要替你辦年貨」、「魷魚味和臭襪相近，牠在替你分類、「牠知道快要過年了，特意找來加餸」、「貓之報恩的故事，好好享受吧！」

▼▼同場加映：在日本，現在許多地區都鋪滿了積雪，而住在新潟的男子，在1月初時，便聽到屋外有貓咪在喵喵叫。當他走出大門，只見四周都是積雪，平日他只會鏟走進出大門的雪。但這次，他為了找出喵喵聲的來源，最終花了3小時，幾乎把家附近的積雪都鏟光，最終才找到這隻等待救援的流浪貓。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，貓咪入屋後用什麼甜蜜方法報恩，令他感到欣慰】▾▾▾

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▼▼同場加映：一定是五官端正才算得上是美嗎？其實也不盡是。這隻外表與眾不同的貓咪叫Olive，牠曾是一隻流浪貓，然後被動保組織救起，再輾轉來到現在的主人Michelle Traynor手上。之所以說這貓與眾不同，全因為牠的樣子有點奇特，牠除了歪嘴外，雙眼也和一般貓咪很不相似。▼▼

▾▾▾【點擊圖片放大看，Olive如何用牠迷人雙眸，迷倒萬千網民】▾▾▾

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