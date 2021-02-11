撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-11 08:10

臨近農曆新年，相信許多主人都希望帶同愛犬到親戚或朋友家拜年，共聚天倫之樂，兼且逗利市！但原來帶狗狗拜年都講求不同技巧，星級馴犬師 Eric Ko教授8大寵物拜年秘笈，讓主人及早準備，避免出現「開年」情況！

馴犬師 Eric Ko向主人教授寵物拜年貼士！（劉詩韻攝）

星級馴犬師 Eric Ko接受《香港01》訪問時表示，帶狗狗前往拜年時，主人事前需要做足準備功夫，減低狗隻首次到達陌生地方的不安感。如果愛犬是初次與陌生狗狗碰面，主人亦應該安排狗狗們先互相認識，打好關係，以免牠們一見面就打交。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

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Eric 同時提醒主人，除了訓練寵物的社交禮儀之外，拜年前亦要記得事先詢問親人或朋友是否怕狗，考慮他人想法及感受，避免衝突發生。

▼▼同場加映：大丹犬是世上最大的犬種之一，體型龐大得驚人，在香港這片彈丸之地甚為罕見。因此，港人對大丹犬難免較為陌生。著名訓犬師Eric Ko日前分享了一段有關大丹犬的短片，透露牠們的驚人生活細節，揭開牠們神祕的面紗。▼▼

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▼▼同場加映：星級馴犬師Eric在十多年前遇上高冷唐狗Kinki，他憑藉熱情改變了牠的態度，並跟牠成為合作無間的拍檔、家人。轉眼間，Kinki已經年屆17歲，身體機能開始轉差，去年Eric下班回家，牠見過主人最後一面後，安詳離開。Eric面對生離死別，不禁吐出一句：「當然會傷心，其實我只是一個普通人......」

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