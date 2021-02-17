法國老虎狗與白鴿成為超好密友　全因牠們身上有相似身世？

撰文： 劉詩韻 最後更新日期： 2021-02-17 20:24

有時動物界的跨種族友誼，往往令人類意想不到。 外國一間收容所專門救助天生患有唇顎裂的動物，但創辦人Sue Rogers早前意外收留了一隻被鳥媽媽遺棄的幼鳥「Lovey」，她一心只打算照顧牠幾星期，等牠長大後就將牠放回。誰料收容所人員怎樣放牠走，牠都會再次飛回來，不願離開。而性格孤僻的牠，一直不會與其他毛孩玩，直至Lovey遇上一隻天生有缺陷的法國老虎狗「Alfie」，才性情大變。

幼鳥Lovey被鳥媽媽遺棄。（ Facebook@The Mia Foundation - Love For Mia）

創辦人Sue表示，當初收到一名建築工人的求助，指在工作時發現了一個巢穴，在移動巢穴後，鳥媽媽就沒有再回來，於是將Lovey交到收容所：「我們打算先照顧牠幾星期，直至牠長大，學懂生存技能才將牠放回野外。」之後Sue多次放走Lovey，但每次牠隔幾小時後都會再飛回來，似乎已經認定收容所就是牠的家。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

可是Lovey性格孤僻，一直不願接觸收容所的狗狗，常常自己一個獨來獨往，直至收容所來了一隻天生有唇顎裂的法國老虎狗「Alfie」，Lovey才肯作出改變。

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Sue指Alfie身形特別細小，體重亦不足500克，與出生2週大的芝娃娃差不多，亦疑似有腦積水及心臟病的問題：「Alfie及Lovey都是收容所最小的動物，而且顏色相同，可能Lovey以為Alfie都是一隻小鳥吧！至少在這裡牠們能夠成為彼此最好的朋友，建立了跨種族友誼，也是我樂於見到。」

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