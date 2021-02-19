【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月19日：唐狗Agumon

寵物
撰文：
最後更新日期：

Agumon

品種：唐狗

性別：女

年齡：3歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：487479

晶片編號：603 534 351

千萬不要弄錯性別唷，阿古獸是個很漂亮的女孩子。牠是一隻相當有活力的狗狗；很享受跟人以及其他狗隻玩耍奔跑的時光，總有用不完的體力。牠也是一個好奇寶寶，喜歡觀察周邊的人與事。雖然阿古獸是個小女生，但牠卻不像女生般講究體態，而且還非常貪吃；有時候無論是玩，抑或是吃東西時，若果阿古獸太興奮話，牠會像戲裡的狗狗一樣，給你一個大擁抱。阿古獸在協會待了四個多月，經過團隊的悉心照料，終於成為一隻適合領養的狗狗，你會是阿古獸生命中「被選中的細路」嗎？
唐狗Agumon

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年2月19日

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