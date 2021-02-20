【領養貓狗消息】《愛護動物協會》2月20日：唐狗Oreo

撰文：敏兒
最後更新日期：
Oreo
品種：唐狗
性別：雄性
年齡：3個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 499519
晶片編號：603 630 840
三色並帶有棕色斑點紋的Oreo是個慢熱小子。初見面時，Oreo或許會跟你保持一段距離來觀察一下你的舉動；而當靠近牠時，牠便會立即轉身逃走，但主人們毋須氣餒。Oreo是一位貪吃的小孩，所以你可以利用食物將牠誘導到你的身邊，而Oreo亦會從中感受到你並無惡意，並慢慢地建立彼此的關係。另外，Oreo跟其他狗狗相處也沒有任何問題，是一隻比較容易照料的小狗。如果你對Oreo有興趣，歡迎你來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年2月20日
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