倒霉曲架犬連續遭人盜去兩次　跨越半個英國最終結局離奇

撰文： 何東緯 最後更新日期： 2021-03-02 08:03

究竟有什麼比狗狗被人盜去而更傷心？就是狗狗連續被人盜走兩次！ 在英國，有狗主在去年底被人盜去了3隻狗狗，她嘗盡一切方法去尋找，但苦無結果。在1月初，她突然收到消息，指有人找到她的狗了。就在她正要出發前往把狗帶回家時，詎料噩耗傳來，狗狗竟再次被盜走，媽媽快要崩潰了。

這宗離奇曲折的盜狗事件，發生在去年12月。住在英國白金漢郡（Chalfont St Giles, Buckinghamshire）的狗主報警求助，指家中3隻年老的狗狗被人入屋盜走！牠們分別是曲架犬Burno和兩隻西班牙獵犬Dolly與Marmalade。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

主人氣憤之餘也焦急萬分，她除了報警求助外，還在網絡平台上聯絡各大小的尋狗組織，希望盡快與狗狗們團聚。

但事隔一個月仍沒任何消息，在主人感到沮喪時，突然收到遠在300多公里外對衡郡（Darlington, County Durham）的警局致電，指有人找到其中一隻狗Bruno，並已暫時安置在當地的狗場。由於路程較遠，主人要收拾點東西才出發，怎料只是幾小時內，另一噩耗再次傳來。消息指不知為何，有人闖進狗場，並偷走多隻狗，而Bruno不幸地，再次被盜去......

【點擊圖片放大看，這宗令人難以理解的盜狗案，最終結局是悲是喜？】

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Bruno的冒險告一段落，但另外兩隻老狗呢？牠們去了哪裏？為何有人會盜走牠們？現在牠們是流落街頭？還是被人困着？狗主還是很擔心兩隻狗狗的安危，希望大家如有消息，可與警方聯絡。

同場加映：走失寵物會令人沮喪，帶狗散步記得牽好狗繩

▼▼寵物走失是不少寵主的噩夢，因動物們無法以說話來求助，一旦走失就可能永遠無法回家。然而，美國一位幸運的狗主竟成功尋回走失約200日的愛犬，並跨越近2000公里的距離重逢，奇蹟般的經歷讓人興奮不已。▼▼

▾▾▾爸憑一個玩具波找回狗狗？點撃圖片看Blue和飼主的奇蹟重逢！▾▾▾

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點擊連結看全文：比特犬走失逾200日 爸憑一個藍色玩具波尋回 跨越2000公里團聚

同場加映：當與走失毛孩重聚時，那份喜悅是自然流露的。

▼▼在菲律賓，就有狗主在6月份時，與愛犬失散了。在這3個月裏，全家都像發了一場噩夢，每天都為了要找回愛犬四出奔波。幸好皇天不負有心人，最終人狗重逢，有開心的結局。▼▼

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