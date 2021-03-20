【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月20日：唐狗Sa Sa

撰文：敏兒
最後更新日期：
Sa Sa
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：8個月
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 488839
晶片編號：603 623 293
與沙皮有幾分相似的Sa Sa是位十分怕生的狗狗。每當有陌生人相處於同一空間時，Sa Sa都會瑟縮一角並在遠處慢慢觀察著你的一舉一動；但當你離開牠視線時，牠卻會像個好奇寶寶般走到窗邊看看你去哪。面對熟悉的人時，Sa Sa便會像隻「跟尾狗」一樣，緊緊地跟在你身後，是一種信任的表示。與其他狗狗不同，Sa Sa很享受洗澡，最愛被人服侍；同時，亦可能因牠長期有皮膚問題，洗澡能令牠感覺舒服一點（Sa Sa暫時需每星期使用藥用洗毛液洗澡一次）。如果你對Sa Sa有興趣，快來愛協探望牠。
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年3月20日
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