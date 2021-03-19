撰文： 胡巧欣 最後更新日期： 2021-03-19 17:41

香港偶像男子組合MIRROR成員之一的Anson Lo原來是寵狗暖男！人稱「教主」的Anson家裏目前養了一隻一歲多的狗狗「Amber」。 他從大學時期開始養狗，曾經帶了一隻約瑟爹利犬「Roxy」回家，並把牠視為寶貝女。可惜牠在Anson參加《全民造星2》期間離開塵世，為他帶來了沉重的打撃，當時Anson便發長文悼念牠，並指出有一件事令他最不能習慣......

Anson Lo和他的小公主「Amber」。（Instagram圖片：ansonlht）

Anson一向喜歡狗狗，他在飼養現時的小狗「Amber」之前，曾經養了一隻約瑟爹利犬「Roxy」。他在大學時期帶了Roxy回家，當時Anson的家人非常怕牠，直至後來才開始接受牠、會摸牠的頭，甚至跟牠一起玩耍，Anson曾經稱這是他「我人生中的奇蹟」。►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

不過Roxy的健康一直欠佳，在兩個月大便染了一場大病，及後亦曾患大大小小的病。兩年前，Anson和一眾Mirror成員再次重返《全民造星2》的舞台，帶領參賽者挑戰比賽，然而Roxy在他比賽期間突然病重，最終還離開Anson，對他帶來沉重的打擊。

及後，Anson在Instagram發表了一篇悼念文，提及與狗狗相處5年間的各種經歷，當中Roxy曾經對他做過一件事，令他一直難以忘懷......

▾▾▾在Roxy離開之後，Anson最難忘是什麼呢？點撃看看他們的精彩回憶▾▾▾

+ 29 + 29 + 29

Anson在Roxy離開大半年後，帶了一隻小狗Amber回家，並把牠稱為「小公主」，他的Instagram上不時可以看到他跟Amber的合照。雖然Roxy的離開在Anson的心裏留下了難以磨滅的痛，不過相信Amber在未來無數的快樂給他、安撫他的心靈。

同場加映：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？

張敬軒（軒仔）居於薄扶林玫瑰邨的百年大宅！他去年在TVB節目《軒仔與他的產地》及YouTube頻道均分享了大宅內的佈置。軒仔的愛犬「妹妹」甚至親身出鏡，分享牠在屋內的生活，究竟狗狗在這棟二級歷史建築物生活，是怎樣的呢？

▾▾▾點撃圖片放大：看張敬軒復古風大宅▾▾▾

+ 14 + 14 + 14

【點撃看全文：張敬軒租住3700呎二級歷史建築 哥基、緬因貓奢豪生活超寫意？】

同場加映：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電

歌手JW（王灝兒）與卓悦太子爺Tarzan交往數年，近日她在網上分享了一段在男友家打乒乓球的短片，令其豪宅曝光。Tarzan家的活動室大得驚人，相信他的兩頭愛犬平時在家一定能盡情放電。

▾▾▾點擊放大看JW男友家有多大▾▾▾

+ 22 + 22 + 22

【點撃看全文：JW王灝兒進駐卓悦太子爺超級豪宅 巨型活動室絕對可讓狗狗放電】