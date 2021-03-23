【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月23日：唐狗Jai Jai

寵物
撰文：
最後更新日期：

Jai Jai

品種：唐狗

性別：雄性

年齡：3個月

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號： 500536

晶片編號：603 297 260

Jai Jai是隻擁有非常髮軟毛髮的小毛孩，驟眼看像極一隻熊啤啤，可愛得很。與小朋友無異的牠，當然十分享受玩耍的歡樂時光，尤其當有軟綿綿的毛公仔出現在牠眼前，Jai Jai必定會跑上前並用嘴巴咬著公仔四處走。而作為一名小男孩的Jai Jai，難免在玩耍時顯得較粗魯，故此牠現正在學習與其他狗狗的相處之道，所以毋須太過擔心。你又願意成為Jai Jai的成長伙伴嗎？
唐狗Jai Jai

《愛護動物協會SPCA》領養須知：

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529 (灣仔)

詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。

以上資料最後更新日期為：2021年3月23日

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