【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月23日：唐狗Jai Jai

Jai Jai是隻擁有非常髮軟毛髮的小毛孩，驟眼看像極一隻熊啤啤，可愛得很。與小朋友無異的牠，當然十分享受玩耍的歡樂時光，尤其當有軟綿綿的毛公仔出現在牠眼前，Jai Jai必定會跑上前並用嘴巴咬著公仔四處走。而作為一名小男孩的Jai Jai，難免在玩耍時顯得較粗魯，故此牠現正在學習與其他狗狗的相處之道，所以毋須太過擔心。你又願意成為Jai Jai的成長伙伴嗎？