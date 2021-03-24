【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月24日：唐狗Norman

跟其他初到中心的狗狗一樣，由於還不太熟悉環境的關係，Norman在房間裡看起來都是傻呆呆的，反應都是慢幾拍。另外，Norman亦不太喜歡與陌生人接觸，尤其當被抱起時，更會發出不高興的叫聲。相反，當對周遭環境有一定熟悉程度時，Norman便會表現出牠活潑貪玩的一面！如果你對Norman有興趣，歡迎你來愛協探望牠。