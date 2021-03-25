【領養貓狗消息】《愛護動物協會》3月25日：唐狗Agumon

撰文：敏兒
最後更新日期：
Agumon
品種：唐狗
性別：雌性
年齡：3歲
位置：香港愛護動物協會灣仔中心
領養編號： 487479
晶片編號：603 534 351
每次看到Agumon樣子的時候，總覺得所有煩惱都會一掃而空，全因牠的樣子真的太有趣了！在剛見面時，Agumon很有可能會因不熟悉的關係而與你保持距離，但由於Agumon是位超級愛吃的小女生，只要你有食物在手，牠就必定會向你走近。如果因Agumon呆呆的樣子而覺得牠笨，那你就大錯特錯了！事實上，牠是隻十分聰明的狗狗，已學懂了不同的「招式」，例如：坐下、手手、擊掌及拋接食物等等。而在狗繩牽引方面，狗隻訓練員亦表示Agumon已有明顯的進步，相信在不久的將來，牠必定能跟其他狗狗一樣，享受外出玩樂的樂趣。如果你對Agumon有興趣，快來領養中心探望牠吧！
《愛護動物協會SPCA》領養須知：
豁免牌照號碼：ORG-00002
領養熱線：2232 5529 (灣仔)
詳細資料可看《SPCA》官方網站，一切資料以官方網站為準。
以上資料最後更新日期為：2021年3月25日
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