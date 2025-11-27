大埔宏福苑5級火｜動保組織提供寵物暫託服務、獸醫免費診症名單

大埔宏福苑5級火，大火累計死亡人數至少44人，66傷，當中有15人危殆。除了救人之外，屋苑內還有不少寵物被困，有動保機構、動物義工、商戶齊心支援受火災影響的寵主，紛紛在社交平台發帖文，若受災寵物逃離火災後欠缺物資照顧，主人又不能帶寵物到社區中心暫避，他們可為受影響居民提供寵物暫託服務，此外也有獸醫診所提供免診金及照X光等服務。



有住戶家中10隻貓狗全部安全救出。（蔡正邦攝）

提供暫託服務的動保團體

SPCA (HK) 香港愛護動物協會

SAA 保護遺棄動物協會

唯珍牽 - 5408 9929 (WhatsApp)

小玉谷 粉嶺某村浪貓療養院+托兒所

大埔人大埔貓專頁

香港群貓會

阿棍屋 - 9738 7272

浪貓薈

檸浪同行 • 石門貓舍

香港寵物會 - 9782 2999 (寵物救護團隊救護車會在大埔宏福苑附近候命)

QQO2寵物氧氣 - 5541 6234 (供氧送院/免費動物氧氣機支援)

香港拯救貓狗協會 - 9864 1089 (臨時安置受災貓狗)

老虎茶樓(元朗區) 免費提供暫時託管爬蟲/兩棲/昆蟲/節肢類服務 - 6589 8749

兔廬 - 6660 8508

香港救兔之家 - 6999 3492

兔兔基地動物救援 - 9737 7064

珍奶倉鼠幼稚園

Love Adopt Animal Society 愛・領養 - 6162 9870

Pet Supreme Dog Training Hote

好街坊寵物

連寵拯救隊

龜速回家

龜途 - 提供任何動物緊急暫託，以及爬蟲運輸箱、貓籠、鳥籠、保溫車箱。

Smeow_hk(獨立貓義工) - 5506 0367 ，提供貓袋、飛機籠、貓罐頭、貓砂、尿墊、基本醫療服務(餵藥和打皮下水)。

提供免費診症的獸醫診所

新界北動物醫療 - 2507 7411 (免費為大埔火災影響毛孩優先診症)

Harvest Veterinary Oncology Centre 豐盈動物腫瘤中心 - 3102 8528 (即日起至11月27日為受火災影響毛孩提供免費緊急義診服務，包括按臨床情況提供即時治療及藥物。)

大埔仁德動物醫院 - 2638 2869 (24小時服務，為受火災影響毛孩提供免費診症和X光檢查。)

N24社區動物醫院 - 2956 5999 (24小時服務，為受火災影響毛孩提供免費診症和X光檢查。)