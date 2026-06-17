狗狗舔蛋黃其實是撒嬌　盤點3大毛孩爆笑日常：叫爸爸喚出真狗爸

這天，網友去找朋友，剛走到樓梯間時，就看到了對方養的小狗，於是，便開口詢問：「你爸呢？叫爸爸出來，小孩子～」網友話音未落，小狗似乎就聽懂了一切，立馬扭過頭去吠叫了兩聲。



結果沒想到的是，下一秒，牠的親生爸爸也緊跟着探出了腦袋，表情有些疑惑。小狗：「咩事啊？還得叫家長？」大狗：「怎麼了？」►毛孩子有IG了，來追蹤我們吧！

網友叫小狗喊爸爸出來 沒想到是親生爸爸：

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評論區裏滿是驚訝聲：

「哈哈哈哈小狗也是有事找大狗！」

「沒想到牠爸是隻狗。」

「小狗子：老登，有人喊你！」

「問君能有幾多愁，恰似兩隻傻狗齊探頭……」

「狗爸看起來確實比較成熟穩重。」



西摩犬喜歡什麼零食？

刷到了一個帖子，一位被西摩犬狠狠吸引的網友詢問：「如果我想摸摸路人的西摩犬，兜裏需要揣什麼零食，西摩犬才會喜歡？」本來以為評論區會是一場酣暢淋漓的零食推薦大賽，已經做好了抄答案的準備，結果答案居然是：

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西摩犬不需要餵零食，你只要給牠一個喜愛的眼神，一句夾子音：好可愛啊的表揚，要是不牽繩的話你就可以直接成為牠的新主人了，牠會覺得：哇，這個人愛死我了，我要跟她親親貼貼抱抱。

評論區裏許多西摩犬主人也是紛紛曬出了自家孩子的美照並附和：

「表示同意！」

「路上碰到一隻西摩犬，給牠拍照，牠差點把牠主人給拉過來了。 」



嘿嘿～我們西摩犬就是全世界最外向，最熱情的小狗，我想，沒有人類會不為牠着迷吧！

媚眼拋給瞎子看

這就是媚眼拋給瞎子看嗎？網友發視頻說，是不是所有小狗都會像自家狗一樣這麼吃蛋黃。從畫面中可以看到，小狗一直舔着蛋黃滾來滾去，但就是不肯吃進嘴裏。

網友發視頻說，是不是所有小狗都會像自家狗一樣這麼吃蛋黃。從畫面中可以看到，小狗一直舔着蛋黃滾來滾去，但就是不肯吃進嘴裏。（抖音@古德摸鯉）

正疑惑呢，直到點開了評論區才終於知道原因：

「你走開牠立馬吃了，因為牠在裝可愛，覺得自己這樣很可愛，每次上牙準備咬的時候都會抬眼偷偷瞄你，我家狗也這樣，特別特別萌。」

「這個時候你假裝起身離開牠，走出去一步再一回頭，蛋黃已經吃乾抹淨了。」

「原來是裝可愛嗎？我以為牠在挑釁我，嫌棄我給的東西，通常會掰開嘴直接給牠塞進去。」

「我們家有時候也是舔，不吃，我都直接撿起來丟掉了哈哈哈哈哈，壓根沒想到是撒嬌。」

「原來是裝可愛啊，上回我家狗這樣舔又瞅我，我以為牠不愛吃拿走了給小貓了。」

「原來是裝可愛嗎，我跟我爸媽說牠是弱智……」



好好好，沒有你們這群網友，我這麼多年狗簡直是在瞎養！

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